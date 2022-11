Bayern, colpo Laimer a parametro zero per l’estate

Il Bayern pensa sempre al futuro. Secondo quanto riportato dalla Bild, ci sono gli accordi per il trasferimento a parametro zero, a partire dalla prossima estate, del centrocampista Konrad Laimer in scadenza di contratto con il Lipsia. Su Laimer c’erano un paio di top club inglesi, Liverpool e Chelsea, ma il suo desiderio è quello di tornare a lavorare con Julian Nagelsmann e per questo motivo ha scelto il Bayern.

Foto: wikipedia