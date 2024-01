Bayern, chiesto Zaragoza in anticipo dopo l’infortunio di Coman

Il Bayern Monaco ha acquistato Bryan Zaragoza dal Granada per la prossima stagione, ma visti i recenti infortuni di Coman (rottura dei legamenti del ginocchio) e di Gnabry, i bavaresi avrebbero chiesto al Granada di poter avere il giocatore con sei mesi di anticipo. Secondo quanto riportato da AS, il Bayern vuole rafforzare il reparto offensivo prima della chiusura del mercato e l’opzione più interessante per il direttore sportivo Christoph Freund è proprio Bryan Zaragoza. Non semplice, visto che l’accordo per il trasferimento del giocatore in estate è già stato chiuso ed è valido per la prossima stagione quindi la squadra tedesca, a pochi giorni dalla chiusura del mercato, dovrebbe nuovamente lavorare con il Granada per accordarsi sull’arrivo anticipato dell’esterno. Il giocatore avrebbe inoltre fatto sapere di essere concentrato nella stagione di Liga, perciò sembra difficile un passaggio al Bayern adesso.

Foto: Instagram Zaragoza