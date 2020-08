Si riparte dal 3-0 conquistato in trasferta nella gara d’andata per il Bayern Monaco, ecco le scelte dei due allenatori per la sfida di questa sera.

Bayern Monaco: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandowski.

Chelsea (4-3-3): Caballero; James, Christensen, Zouma, Emerson; Barkley, Kanté, Kovacic; Hudson-Odoi, Abraham, Mount.