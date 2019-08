Bayern, che impatto Perisic: esordio da titolare con gol e assist

Dopo aver disputato poco più di mezz’ora nel finale della scorsa giornata, Ivan Perisic ha fatto oggi il proprio esordio da titolare nella sfida tra il suo Bayern Monaco e il Mainz, vinta per 6-1 dai padroni di casa. Schierato da esterno sinistro nel 4-2-3-1 di Kovac all’interno di una linea di trequartisti d’elite composta oltre a lui anche da Coutinho e Coman, il croato ha battezzato la sua prima volta all’Allianz Arena entrando attivamente a far parte di due diverse marcature dei campioni di Germania. Innanzitutto ha servito a Pavard l’assist per il temporaneo pareggio dopo il vantaggio ospite, poi è stato proprio il francese a inizio ripresa a ricambiare al favore, sfornando un traversone dalla destra sul quale Perisic ha siglato di testa il gol del 3-1. Poco dopo di dieci minuti e l’ex Inter è stato sostituito dal canadese Davies, ma i 67 minuti sono bastati a Ivan il Terribile per mostrare il meglio di sé ai suoi nuovi tifosi.

Foto: twitter Bayern Monaco