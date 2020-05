Jerome Boateng, difensore del Bayern Monaco al centro di numerose voci di mercato, parla spegnendo il mercato a Sport Bild: “Il mio contratto scade nel 2021 e con mister Flick posso immaginare di onorarlo tutto. Gli devo molto, se non ci fosse lui probabilmente non sarei qui, in un club che per me sarà per sempre speciale”.

Foto: bundesliga.com