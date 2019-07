Bayern: Boateng lascia anticipatamente il ritiro negli Stati Uniti

Jerome Boateng (30) ha lasciato sorprendentemente il campo di allenamento negli Stati Uniti e tornerà presto in Germania. Attraverso il proprio profilo Twitter i campioni di Germania hanno spiegato che la partenza è dovuta a motivi personali. Boateng era a Los Angeles per prepararsi per la nuova stagione. Ieri, era volato a Houston con la squadra, dove tra poche ore giocherà l’amichevole contro il Real Madrid.

Foto: Twitter Bayern Monaco