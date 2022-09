Bayern-Barcellona, Xavi: “Mai vinto qui, sarà una sfida farlo domani. Lewandowski? È motivato”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bayern Monaco, il tecnico del Barcellona, Xavi, ha così parlato della sfida di Champions tra i bavaresi e i blaugrana: “Penso che ci siano molte aspettative su di noi in questa stagione, il risultato di domani non cambierà nulla, ma è vero che è una sfida vincere qui, in uno stadio dove non si è mai vinto. Abbiamo lavorato insieme per 10 mesi siamo cresciuti. Abbiamo la sensazione e l’obiettivo di poter vincere questa partita e di poter finalmente cambiare lo scenario“. Infine, ha concluso parlando di Robert Lewandowski: “Lo vedo molto bene, è motivato. Ha riposato e sarà fresco. Immagino che sarà una serata speciale per lui. Domani dobbiamo dimostrare la nostra personalità e vincere contro una delle migliori squadre al mondo“.

Foto: Twitter Barcellona