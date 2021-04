Bayern avanti 1-0 a Parigi all’intervallo. Neymar 2 legni. Chelsea-Porto 0-0

Spettacolo al Parco dei Principi di Parigi tra PSG e Bayern Monaco.

I bavaresi al 45′ conducono 1-0 grazie ad un gol di Choupo-Moting al 40′ (altro ex, dopo la finale scorsa quando segnò Coman). In mezzo, tanto spettacolo, in particolare di Neymar, che ha colpito una traversa e un palo.

Per iol resto, 45 minuti di calcio vero, di spettacolo, tra due squadre straordinarie, con azioni da una parte e dall’altra e con il risultato aperto a qualsiasi risultato.

Per ora il PSG passerebbe per i gol in trasferta, grazie al 3-2 dell’andata in Germania.

Sull’altro campo, 0-0 tra Chelsea e Porto che al momento qualifica gli inglesi alla semifinale.