Bayern, anche Goretzka ko. E’ in dubbio per l’Inter

Emergenza totale in casa Bayern Monaco. Alla lunghissima lista di infortunati, si aggiunge anche Leon Goretzka. Il centrocampista infatti, come riporta la Bild, ha svolto mezz’ora di lavoro con il gruppo quest’oggi, per poi rientrare negli spogliatoi: la condizione del centrocampista tedesco verrà valutata nelle prossime ore, ma molto probabilmente salterà la sfida di venerdì contro l’Augsburg. Ma è in dubbio anche per l’andata contro l’Inter dei quarti di Champions League. Si allunga dunque la lista degli indisponibili, oltre Neuer, Upamecano, Ito, Davies, Pavlovic e Coman, Kompany dovrà fare a meno anche di Guerreiro, il portoghese potrebbe saltare l’andata dei quarti. Oggi l’esterno si è allenato a parte, ma al momento non sono arrivate ulteriori indicazioni dallo staff medico dei bavaresi.

Foto: X Bayern