Bayern, Alaba alza la voce: “Abbiamo bisogno di altri rinforzi per tornare a vincere”

David Alaba, duttile esterno austriaco del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alzando la voce e chiedendo alla società bavarese altri rinforzi: “Giocare una stagione intera con i soliti 13 o 14 calciatori, non è il massimo. Sarà difficile tenere il passo della altre così. Per tornare a vincere abbiamo bisogno di altri rinforzi e credo che la dirigenza saprà come muoversi sul mercato”.

Foto: hallomuenchen