Bayer Leverkusen: Wirtz diventa il più giovane marcatore nella storia della Bundesliga

Un pomeriggio amaro in casa Bayer Leverkusen, con i padroni di casa che sono stati sconfitti 4-2 dal Bayern Monaco. Fra i marcatori, però, è figurato anche Florian Wirtz, giovane talento classe 2003. Arrivato già alla quinta presenza in campionato, è un centrocampista offensiva che i tifosi delle Aspirine già vedono come possibile erede di Kai Havertz. Molto bravo nello sviluppo verticale del gioco, si è anche reso protagonista di diverse accelerazioni che hanno messo in difficoltà la difesa bavarese. Ebbene, con soli 17 anni e 34 giorni, oggi,Wirtz è diventato il più giovane marcatore di sempre nella storia della Bundesliga.

Foto: Suddeustsche Zeitung