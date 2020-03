Bayer Leverkusen: vicino il rinnovo del cileno Charles Aranguiz

Oggi è uno dei punti fermi del Bayer Leverkusen, ma ha anche un passato – seppur quasi nullo – in Italia. Stiamo parlando di Charles Aranguiz, centrocampista cileno delle Aspirine che, nel 2014, è stato anche di proprietà dell’Udinese, senza mai scendere in campo e venendo girato in prestito all’Internacional de Porto Alegre. Proprio da la squadra brasiliana sarebbe interessata a riavere il calciatore, il cui contratto con il Bayer scadrà il prossimo giugno. Tuttavia, secondo Kicker, nelle prossime settimane Aranguiz rinnoverà per tre stagioni.

Foto: Goal.com