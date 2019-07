Il Bayer Leverkusen, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, ha recentemente annunciato di aver raggiunto l’accordo per l’arrivo di Nadiem Amiri. Il duttile centrocampista, 22enne tedesco e originario dell’Afghanistan, è stato prelevato dall’Hoffenheim per una cifra superiore ai 10 milioni di euro. Per Amiri un contratto fino al 30 giugno 2024.

Foto: Bayer Leverkusen Twitter