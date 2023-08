Bayer Leverkusen, offerta al Barcellona per Ezzalzouli

Finora sembrava che il Real Betis fosse in vantaggio Abde Ezzalzouli. Secondo diversi resoconti dei media spagnoli, l’offerta della squadra spagnola era di 10 milioni di euro. Tuttavia, il Bayer Leverkusen sembra essersi intromesso e ora è in pole per il calciatore. Il club tedesco, guidato da Xabi Alonso, avrebbe avanzato un’offerta da 20 milioni di euro per il giovane esterno. Al Barcellona stanno valutando seriamente se cedere il giocatore marocchino.

Foto: Instagram Ezzalzouli