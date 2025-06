Bayer Leverkusen, occhi su Bakayoko del PSV

14/06/2025 | 17:10:02

Il Bayer Leverkusen pensa a come rinforzarsi sul mercato questa estate. I tedeschi hanno messo nel mirino Bakayoko del PSV, come riportano alcune fonti olandesi, nelle prossime ore potrebbero formalizzare un’offerta per il talento che vale circa 30 milioni di euro.

FOTO: Instagram Bakayoko