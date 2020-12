Bayer Leverkusen, il terzino Wendell positivo al Covid

Nuovo caso di Covid in Bundesliga: il Bayer Leverkusen ha comunicato la positività del laterale brasiliano Wendell. Il classe ’93 è in isolamento e non ha avuto contatti con altri membri della squadra tedesca.

ℹ #Wendell ist positiv auf COVID 19 getestet worden. Die Infektion wurde unmittelbar nach seiner Rückkehr aus dem Heimaturlaub diagnostiziert. Wendell hatte keinerlei Kontakt zur #Werkself und befindet sich nun in häuslicher Quarantäne. 👉 https://t.co/fuRRpjGakd pic.twitter.com/2NK99iJwk1 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) December 28, 2020

Foto: AS