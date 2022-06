BAUMGART, IL RE MIDA DI COLONIA

In Germania, più precisamente a Colonia c’è un nuovo Re e guai a spodestarlo dal trono. Stiamo parlando di Steffen Baumgart allenatore della squadra di casa e uomo dei record. Il Colonia due anni fa era una squadra senza né arte né parte, spacciata e quasi retrocessa. Poi il miracolo. La dirigenza decide di affidare la panchina al cinquantenne ed ecco la rinascita. Prima porta la squadra alla salvezza, mostrando anche un ottimo calcio poi la completa consacrazione la scorsa stagione.È diventato un personaggio quasi di culto, iconico sulle rive del Reno occidentale. La coppola, usata in ogni partita e un approccio da vero gladiatore, fanno del tedesco una vera divinità.

L’allenatore che nella scorsa stagione ha portato il Colonia alla qualificazione alla prossima Conference mostra un gioco offensivo basato sulla velocità e l’aggressività. 52 gol fatti e 49 subiti fanno della sua squadra una tra le migliori sia in fase offensiva che in quella difensiva. Riconferma meritata e contratto rinnovato per una stagione. Il Colonia ha trovato il suo Re, che ora l’accompagnerà in giro per l’Europa senza dimenticare l’iconico cappellino.

Foto: Instagram Colonia