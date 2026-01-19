Baturina: “Sono felice della mia crescita, la squadra mi sostiene”

19/01/2026 | 23:22:57

Martin Baturina, esterno del Como, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa della Lazio.

Queste le sue parole: “Non sapevo fosse il gol più veloce del Como in questo campionato, sono molto felice e sono stato fortunato. Quanto stai crescendo? “Penso solo a giocare, sto crescendo perché ho vicino tutta la squadra e lo staff”.

Sogno Europa più vicino? “Pensiamo partita dopo partita, poi vedremo alla fine”.

Foto: Instagram personale