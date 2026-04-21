Baturina segna, Perrone salva sulla linea su Thuram: Inter-Como 0-1 dopo 45′
21/04/2026 | 21:48:25
Il Como di Fabregas conduce 1-0 a San Siro contro l’Inter dopo i primi 45′. Ospiti in vantaggio al 32′. Van der Brempt sfida in uno contro uno Dimarco, lo vince, palla indietro a Baturina che a centro area arriva di corsa e piazza il destro che sbatte contro il palo e poi finisce in rete. Reazione dell’Inter che non tarda ad arrivare 4 minuti più tardi. Colpo di testa di Thuram, salvataggio di Perrone sulla linea.
foto x inter