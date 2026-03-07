Baturina e Da Cunha, colpo del Como: al Cagliari non basta Esposito. Fabregas aggancia la Roma

07/03/2026 | 16:57:09

Colpo del Como a Cagliari, la squadra di Fabregas vince 2-1 ed è quarta, almeno per qualche ora. Il vantaggio del Como arriva dopo 14′. Rapido ribaltamento dopo un errore in uscita del Cagliari, Nico Paz manda in verticale per Da Cunha che prova a calciare senza fortuna, il pallone arriva a Baturina che da posizione centrale manda nell’angolino basso con un tiro ben piazzato. Il Cagliari a inizio ripresa trova il gol del pareggio con Esposito al 56′. Sgroppata di Palestra sulla destra, cross e palla che arriva da Obert a Esposito che in tuffo si abbassa e colpisce di testa ingannando Butez. I lombardi tornano in vantaggio al 77′. Botta secca di sinistro da 20 metri che Caprile non può fare altro che vedere il pallone finire in rete. Finisce 2-1, il Como aggancia momentaneamente la Roma.

foto x lega serie a