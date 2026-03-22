Baturina: “Champions? Non ci pensiamo. Ragioniamo una gara alla volta”

22/03/2026 | 15:06:56

Martin Baturina, trequartista del Como, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 5-0 sul Pisa: “Sono molto felice di fare così bene, stiamo competendo contro le migliori squadre italiane. Ci piace molto ruotare, ce lo chiede il mister, l’importante è che teniamo la posizione in fase difensiva. In estate non parlavamo d’Europa o Champions, e continuiamo a non parlarne, ragioniamo gara dopo gara”.

Foto: X Como