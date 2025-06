Baturina al Como in chiusura: nessun intoppo. Decisiva la volontà del calciatore

10/06/2025 | 22:10:19

Martin Baturina si appresta a diventare un nuovo calciatore Como. Una trattativa che vi avevamo raccontato già tre giorni fa che, adesso, è a un passo dalla definitiva fumata bianca. Nessun intoppo, trattativa mai a rischio: operazione da 17-18 milioni di base fissa più 7 di bonus, il calciatore e il suo entourage hanno già dato il via libera per il trasferimento in Italia. Dunque, nessuna sorpresa: Cesc Fabregas avrà presto in dono un grande colpo di mercato.

Foto: Instagram Baturina