Baturina: “Affascinato dal progetto Como. Modric? Non ci sarà mai nessuno come lui”

28/05/2026 | 20:31:17

Martin Baturina, centrocampista del Como, ha parlato a Como TV del progetto del club.

Le sue parole: “Quando ho saputo dell’interesse nei miei confronti, sono stato felice. Il mister mi ha chiamato, mi ha mostrato i piani per il futuro e mi sono piaciuti molto”

Ma non intende fermarsi qui, come ha raccontato in un’intervista ai canali ufficiali del club lariano: “Personalmente voglio vincere partite e diventare un giocatore migliore, una versione migliore di me stesso. Come squadra siamo molto ambiziosi: vogliamo sempre vincere più gare possibile e vedere dove questo potrà portarci”.

Sui paragoni con Modric: “Non credo ci sarà mai un altro Modric”, ha detto Baturina. “Abbiamo stili diversi, ma probabilmente condivido alcune qualità con lui, ed è per questo che le persone fanno questo paragone”.

Foto: X Como