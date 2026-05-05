Battibecco Barella-Troilo: “Mi ha detto stai zitto che sei fuori dal Mondiale”

05/05/2026 | 20:56:25

Tramite bordocam di Dazn, sono venuti fuori alcuni retroscena della gara tra Inter e Parma, che è valsa lo scudetto, domenica sera, all’Inter. Nel finale, alla sostituzione di Nicolò Barella, è nato un battibecco con il giocatore del Parma, Mariano Troilo.

Si vede la faccia dell’interista perplesso e Marcus Thuram che gli chiede, “Cosa ti ha detto?”.

Barella risponde perplesso: “Mi ha detto stai zitto che sei fuori dal Mondiale. Ma neanche sanno chi è in Argentina”.

Foto: Instagram Barella