Batshuayi attacca Conte: “Si contraddiceva sempre. Mi ha detto un sacco di falsità”

Intervistato da hitc.com, l’ex attaccante del Chelsea, Michy Batshuayi, ha attaccato i metodi di Antonio Conte, definendolo un uomo che si contraddice spesso, e che ha raccontato tante cose sbagliate al giocatore, come riporta lo stesso.

Queste le sue parole: “Conte si contraddiceva costantemente. Per cominciare con il mio arrivo. Mi ha chiamato e mi ha spiegato il suo progetto. Voleva che giocassi al fianco di Diego Costa. Ci credevo? Certo, perché Conte ha sempre giocato con due attaccanti. Tranne che al Chelsea con me. Non capisco. La verità è che sono stato ingannato troppo spesso”.