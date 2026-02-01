Batistuta: “Julian Alvarez è incredibile, fa tutto. Se l’Argentina può ripetersi ai Mondiali? Ne sono sicuro”

01/02/2026 | 12:30:13

L’ex attaccante, Gabriel Batistuta, ha concesso un’intervista a MARCA. Queste le sue parole:

“Perché si sta perdendo il ruolo del classico numero 9? Il calcio è cambiato. Il gioco è cambiato. Non c’è più un tradizionale numero 9 come il mio stile. Kane è la cosa più vicina a quello della nostra epoca. I sistemi di gioco sono cambiati. Il portiere deve essere bravo con i piedi, tutti giocano… Ai miei tempi, si trattava di segnare gol, quello era sufficiente, e niente di più. Quegli stili sono scomparsi. Ora gli allenatori cercano un gioco più basato sul possesso palla e hanno bisogno di tutti e undici i giocatori. Prima, dieci giocavano e uno segnava i gol. Julian Alvarez? Julián è incredibile. In campo fa tutto: gioca, recupera palla, segna qualche gol… È incredibile. Ecco perché il ruolo di numero nove non esiste più, perché è arrivato Julián. Non segna più tanti gol, ma difende molto di più e aiuta la squadra molto di più nei momenti cruciali. Lo adoro. Se l’Argentina potrà ripetersi al Mondiale? Ne sono sicuro. Ho molta fiducia sul fatto che l’Argentina possa ripetersi”.

Foto: X Fiorentina