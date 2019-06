Batistuta: “Io alla Fiorentina? Solo se posso essere utile, altrimenti…”

L’ex attaccante della Fiorentin, Gabriel Omar Batistuta, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Il cambio di proprietà ha dato tanto entusiasmo alla piazza. Penso che Commisso voglia fare veramente qualcosa per la Fiorentina. I tifosi lo hanno accettato, ora sta a lui dimostrare cosa sa fare. Ci siamo salutati e ci ho parlato. Per il momento è finito tutto lì, dipende cosa vogliono che io faccia. Vivo in Argentina e mi dovrei spostare. Vediamo, io attendo. Se mi dovessero chiamare, vorrei essere utile, altrimenti possiamo restare così come siamo”.

Foto: twitter ufficiale Fiorentina