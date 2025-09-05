Bastoni: “Volevamo dare un segnale a noi stessi. Gattuso trasmette una carica incredibile”

05/09/2025 | 23:14:01

Alessandro Bastoni, difensore della Nazionale, autore del 5-0 contro la Moldavia, ha parlato a Rai Sport.

Queste le sue parole: “Ci voleva, al di là della differenza reti serviva un segnale a noi. Abbiamo portato in campo quello che ci ha chiesto al mister”.

Cosa trasmette Gattuso? “Un’energia incredibile, anche quando sei stanco ti spinge a non mollare, ci dà tanta energia e una carica super, siamo contenti”.

Sei tornato a Bergamo, dove hai giocato. “E’ la prima volta che gioco qua con l’Italia, ringrazio Bergamo”.

Ora sfida con Israele: “Dobbiamo essere bravi lasciare da una parte quello che sta accadendo, scindere la cronaca dal campo, cercando di portare a casa la partita”.

Foto: Instagram Bastoni