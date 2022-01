Bastoni: “Vogliamo difendere il tricolore a tutti i costi, abbiamo acquisito grande mentalità”

Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni, oggi in gol dalla distanza, ha parlato nel post partita ai microfoni di Dazn: “Più forti? Non so, abbiamo il ricolare sul petto e vogliamo difenderlo a tutti i costi. Vincere è bello e negli ultimi due anni abbiamo acquisito una grande mentalità. Volevo calciare di prima poi per fortuna Brozovic mi ha detto di stopparla e quindi ho calciato meglio. Sensazione strana perché non segnavo da due anni. Sono più contento per la vittoria comunque”.

FOTO: Twitter Inter