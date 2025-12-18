Bastoni: “Voci sul Barcellona? Mi rendono orgoglioso, ma probabilmente resterò all’Inter”

18/12/2025 | 16:00:59

Bastoni ha parlato a Sport Mediaset prima della sfida tra Inter e Bologna: “E’ una grande occasione: nei sei anni e mezzo che sono qua abbiamo sempre lottato per vincere trofei e siamo sempre arrivati in fondo per vincere. E’ una grande occasione nonostante ci siano squadre molto forti: il Bologna è molto intenso e gioca sui duelli, dovremo stare attenti. La squadra sta bene, la rosa è ampia: abbiamo giocatori che possono sostituire gli infortunati. Non abbiamo scuse, arriviamo sani per giocarci le nostre carte. Voci sul mio futuro e Barcellona? Sono cose che rendono orgogliosi, vuol dire che sto facendo bene: ma come leggete voi leggo anch’io. Non c’è niente, sono felice qua e non ho nessun problema: non penso a cose extra-campo. Se resterò all’Inter? Probabilmente sì”.

Foto: Instagram Bastoni