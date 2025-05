Bastoni: “Una semifinale di Champions non capita tutti gli anni, ma sembra scontata dall’esterno”

05/05/2025 | 15:25:40

Intervenuto in conferenza stampa, il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, ha così parlato alla vigilia della gara di ritorno contro il Barcellona: “Se daremo il 110%? Assolutamente sì, siamo a due partite dalla Champions League, daremo anche di più. Siamo consapevoli che una semifinale di Champions non capiti tutti gli anni: sembra quasi scontato all’esterno, ma abbiamo tanta voglia di giocare questa partita”.

Sull’andata: “Avevamo visto tanti video, ma giocarci contro è la maniera migliore per capire. All’andata abbiamo sbagliato diversi passaggi, grazie anche al loro stile di gioco. Possiamo migliorare tanto, faremo tesoro dell’andata. Non posso che essere orgoglioso del cammino da inizio stagione. Stiamo giocando tantissimo e ci teniamo tanto a fare bella figura, a fare felici le persone che ci seguono. Per questo mi dispiace che all’esterno non venga percepito quello che mettiamo ogni giorno per dare il massimo, non abbiamo un giorno libero da un sacco di tempo perché ci teniamo a chiudere bene. Abbiamo avuto una settimana di blackout, ma posso solo ringraziare questo gruppo”.

Sulle aspettative dia tifosi: “Ci saranno momenti di grande sofferenza domani, come all’andata. In quelle fasi ci servirà la spinta di tutto il popolo nerazzurro, tenendo conto che poi in realtà in campo siamo 11 contro 11”.

Foto: Instagram Bastoni