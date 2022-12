Bastoni: “Tottenham? C’è stato qualche contatto, ma sono felice di essere rimasto all’Inter”

Durante l’intervista concessa al Corriere dello Sport, Alessandro Bastoni, è tornato a parlare anche della sua esperienza in nerazzurro con Antonio Conte: “Con Conte, entravi in campo sapendo alla perfezione quello che dovevi fare, perché tutto era stato studiato in modo maniacale. Gli altri due sono molto simili per come preparano le partite, per l’atteggiamento che hanno in campo e per come si approcciano ai giocatori. Nel senso che sono molto tranquilli e aperti al dialogo. Posso aggiungere che, a livello di gioco, Inzaghi mi ha dato tanto, perché la propensione a spingere del braccetto nasce proprio con lui“. Infine, ha così risposto alla domanda sul Tottenham: “Se Conte mi avrebbe voluto al Tottenham? Qualche contatto c’è stato, ma io sono contento di essere rimasto all’Inter”.

Foto: Instagram Bastoni