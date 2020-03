Bastoni: “Temevo di non essere all’altezza dell’Inter. Ecco cosa mi disse Conte. Sul futuro…”

Alessandro Bastoni si racconta. Il difensore dell‘Inter ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta, di seguito i passaggi più significativi: “Come è andato il mio trasferimento all’Inter? Il mio procuratore, Tinti, mi convoca all’autogrill a Parma. Scendo dall’auto, inizia a parlare, mi fa: ‘Ti vuole l’Int…’. Non l’ho fatto neppure finire: ‘Sì sì, andiamo’. Dei 31 milioni di valutazione ho saputo dopo. Temevo di non essere all’altezza dell’Inter, ma Conte mi chiamò prima di arrivare in ritiro. Mi tenne al telefono 15 minuti, mi disse: ‘Di cosa ti preoccupi’? Se sei all’Inter c’è un motivo, presto lo scoprirai. Sei qui perché ti ho voluto io. Dove mi vedo in futuro tra 10 anni? All’Inter, con qualche trofeo in bacheca. E magari capitano”, ha chiuso Bastoni.

Foto: Twitter ufficiale Inter