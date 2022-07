Bastoni sulla lotta scudetto: “Noi siamo cresciuti, ma attenzione alla Juventus”

Alessandro Bastoni nella sua lunga intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato oltre che del suo futuro, anche della prossima stagione. Secondo il difensore la Juventus è tornata, dopo gli ultimi anni che l’hanno vista fuori dalla corsa scudetto. Queste le sue parole.

“Siamo cresciuti, ma occhio alla Juventus. I bianconeri sono una corazzata, ma noi non siamo da meno. Il mio amico Skriniar rimanga qui con noi, sarebbe un peccato se ci lasciasse. Lukaku? È lo stesso, adesso ci faccia vincere. Futuro? Il fatto che il club voglia tenermi significa tanto. Qui ho tutto per stare bene, mai pensato di lasciare. È l’anno della mia consacrazione e con Lukaku puntiamo al massimo anche in Europa”.

Foto: Twitter Inter