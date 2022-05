Bastoni: “Stagione lunga, con molte soddisfazioni. Il passato non si può cancellare, lavoriamo per un futuro più bello”

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha affidato ai social i suoi sentimenti dopo la fine della stagione con l’Inter, con lo scudetto sfumato, ma con due titoli messi in bacheca.

Queste le sue parole: “È stata una stagione lunga e ricca di avvenimenti, tante sono state le serate dure e piene di imprevisti ma altrettante sono state le soddisfazioni: Supercoppa, Coppa Italia e quella notte in cui abbiamo espugnato Anfield anche se ciò non è bastato per qualificarci. Una squadra unita che ha affrontato ogni partita e ogni allenamento con la serietà e la determinazione che ci ha portato a concludere questa stagione non come avremmo voluto ma comunque in modo positivo, dimostrando carattere e voglia di lottare. Grazie alla società, ai compagni e ai tifosi per aver contribuito a rendere ancora più speciali e indimenticabili questi mesi. Il passato non lo puoi cambiare, ma quello che si può fare è dare sempre il massimo per far sì che il futuro si tinga sempre di più dei colori nerazzurri. Amala”.

