Bastoni: “Sono molto orgoglioso e fiero di come reagiamo alle voci. Il Bologna negli ultimi anni ci ha creato più di un problema”

18/12/2025 | 13:40:13

Il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna. Queste le sue parole:

“Come valuto la mia stagione? La valuto bene. Sono sempre molto autocritico, cerco sempre la perfezione, consapevole che sia impossibile. Siamo un gruppo onesto che si dice le cose come stanno. Se sentiamo pressione nei big match? Non diamo troppo peso a questa cosa. In questa stagione forse abbiamo sbagliato due tempi, sono dettagli che servono per fare una crescita. Sono molto orgoglioso e fiero di come reagiamo alle voci su problemi che non esistono. Quanto ci teniamo alla Supercoppa? Tanto. Con due partite ti porti a casa un titolo. E un titolo porta autostima e fiducia. Il Bologna negli ultimi anni ci ha creato più di un problema”.

Foto: Instagram Bastoni