Bastoni: “Sarò in debito con gli italiani almeno per i prossimi quattro anni. Mi prendo le mie responsabilità”

28/09/2026 | 23:03:26

Le parole di Bastoni ai microfoni Rai dopo la vittoria contro la Turchia: “Ogni volta che vengo in nazionale penso alla notte di Zenica. Sarò in debito con gli italiani per i prossimi quattro anni almeno, speriamo di rimediare. Dalle difficoltà ho sempre scelto di uscire a testa alta, di prendermi le mie responsabilità perché so quello che valgo e con l’aiuto di tutti i compagni stiamo provando a riportare l’Italia dove merita. Abbiamo raggiunto il punto più basso, ma c’è voglia di ripartire. Abbiamo tanti ragazzi giovani che hanno voglia di imparare e qualità, per cui serve equilibrio: se c’è qualcuno con cui prendersela, da attaccare, lo facciano con noi più abituati a gestire certe pressioni. E’ un discorso di atteggiamento mentale, in Italia si è visto nell’ultimo anno che non è facile condividere e vivere nel mondo social con le continue chiacchiere esterne. Se ne sentono di tutti i colori, per questo dico di attaccare noi più esperti. Siamo giovani, abbiamo qualità, abbiamo sofferto tutti insieme: non bisogna esaltarsi, anche negli anni scorsi abbiamo avuto dei picchi, ma dobbiamo essere consapevoli di ciò che siamo. Ogni tanto fa bene essere felici”.

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