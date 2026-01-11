Bastoni: “Ricordo la percezione sull’Inter, mi tengo stretto il girone d’andata. Scontri diretti? Dobbiamo limare qualcosa”

11/01/2026 | 23:46:25

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio contro il Napoli: “Nessuna vittoria con Juve, Milan e Napoli? Qualcosa c’è che dobbiamo mettere a posto ma mi tengo stretto il passo in avanti mentale fatto oggi: potevamo far meglio sui gol ma c’è da riconoscere la qualità degli avversari, hanno giocatori di altissimo livello. Mi tengo stretto questo girone d’andata: voi è normale che analizzate ogni singola partita ma mi ricordo la percezione nei nostri confronti a inizio stagione. Vi assicuro che non è facile ripartire ogni stagione dopo tanti anni, mi porto a casa questa metà di campionato”.

foto x inter