Bastoni: “Non sono un difensore puro? Giudizio molto italiano. C’è molta invidia”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, ha così parlato anche delle critiche ricevute e i dubbi su di lui come difensore puro: “Un giudizio molto italiano, c’è molta invidia qui specialmente quando si parla di giocatori “nostri”. Guardo tante partite estere, tanti cosiddetti mostri in marcatura fanno più errori di me. Il discorso poteva essere giusto qualche anno fa, oggi no perché ho lavorato tanto sulle mie lacune e sono migliorato”.

Foto: Instagram Bastoni