Bastoni: “Non so ancora dare una spiegazione a Monaco. Chivu ci sta aiutando a dare nuova linfa”

16/06/2025 | 21:45:04

L’Inter si prepara all’esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey. Al termine della seduta di allenamento negli Stati Uniti, il difensore nerazzurro, Alessandro Bastoni, ha così parlato: “Non è facile, però il nostro mestiere ci impone di ripartire e di guardare le cose positive che abbiamo fatto in stagione. A livello di percezione sembra passata una vita dalla sera di Monaco. Noi siamo abituati a resettare e ripartire, quindi un piccolo vantaggio da questo punto di vista lo abbiamo. Ora dobbiamo concentrarci su questo torneo“.

Poi ha proseguito: “Le energie dobbiamo cercare di trovarle, Chivu ci sta aiutando a dare nuova linfa. L’allenatore ha insistito tanto sul percorso che abbiamo fatto in questi anni, avevamo bisogno di sentirci dire queste parole, quindi ci dobbiamo affidare a lui e ai nuovi giocatori. A livello umano mi ha subito colpito, anche se già lo conoscevo. Dal punto di vista tecnico saprò dire tra qualche settimana cosa mi convince di lui“.

Sulla Nazionale:: “Son cose che accadono, i cicli non sono infiniti e le responsabilità vanno divise con i giocatori“.

Sulla finale di Champions: “Ci siamo già chiesti cosa sia successo a Monaco, non so dare una spiegazione tutt’ora. Ora però abbiamo una nuova possibilità, siamo affamati e abbiamo tanta voglia di riscatto”.

Infine, sull’addio di Inzaghi: “Ci siamo salutati, lui ha preso questa scelta ma c’è grandissima serenità“.

Foto: Instagram Bastoni