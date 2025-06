Bastoni: “Non siamo venuti al Mondiale in vacanza. Chivu ha già inciso”

21/06/2025 | 23:20:49

Alessandro Bastoni, difensore dell‘Inter, ha parlato a DAZN dopo la vittoria sull’Urawa Reds.

Queste le sue parole: “Era da tanto che mancava la vittoria, avevamo voglia di tornare a sentirla. C’è stato quel gol inaspettato, ma siamo stati bravi a reagire e sono orgoglioso dello spirito della squadra”.

La testa è un po’ più leggera dopo questa vittoria? “Siamo più liberi e spensierati, concentrati siamo sempre stati: abbiamo cercato di restare uniti come dobbiamo fare col nuovo allenatore”.

C’è anche un po’ di stanchezza?

“Penso sia inevitabile, è stata una stagione estenuante ma non siamo venuti in vacanza, siamo qui per portare in alto il marchio Inter”.

Chivu ha già inciso? “Sicuramente, il mister è qua da pochissimo tempo, avremo tempo di lavorare con lui dalla prossima stagione. In questo momento non c’è tempo e quindi sta lavorando sulle teste, è entrato nello spogliatoio a gamba tesa e siamo molto felici di lui”.

Foto: sito Inter