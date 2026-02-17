Bastoni: “Non pensavo di creare tanto scalpore. Mi dispiace per le minacce alla mia famiglia e all’arbitro La Penna”

17/02/2026 | 17:30:23

Ancora le parole di Alessandro Bastoni in conferenza stampa, per chiarire il suo punto di vista dopo la vicenda della simulazione con Kalulu.

Queste le sue parole: “Ritengo sia altrettanto giusto che la mia carriera e la mia persona non sia definita da quell’episodio. Detto ciò non pensavo di creare così tanto scalpore, ho notato anche tanta falsità e finto perbenismo. Ho sentito tanti addetti ai lavori dire cose che non stanno ne in cielo e ne in terra. Ringrazio chi ha detto le cose giuste, ovvero che ho sbagliato”.

Personalmente come l’hai vissuta? “Personalmente non mi ha segnato più di tanto, mi dispiace ma sono capace di gestire tutto. Sono dispiaciuto per mia moglie e la mia famiglia, mia moglie ha visto minacce di morte e mi dispiace anche per l’arbitro La Penna”.

C’è tanta voglia di giocare? “Mentalmente sto molto bene, è successa la stessa cosa a parti inverse contro il Liverpool, il mister è stato coerente a dire la stessa cosa. C’e voglia di scendere in campo ancora e non sono compromesso”.

Foto: sito Inter