Bastoni: “Non è una rivincita del 2003. Gli assist sono sempre stati una mia caratteristica, a Barella è più facile farglieli”

Alessandro Bastoni ad Amazon Prime Video ha rilasciato un’intervista speciale per il derby di stasera: “Fa un bell’effetto sentire l’Inter in semifinale dopo tutto questo tempo… Ho pensato al Milan praticamente 10 minuti prima del fischio finale contro il Benfica, già dopo il gol del 3-1 c’era questo pensiero”.

Sulla semifinale del 2003: “Son stati due pareggi, al giorno d’oggi sarebbero supplementari… Non ero quasi ancora nato, capisco possa essere un dramma perché è un derby oltre che una semifinale di Champions. Questa di oggi non può essere una rivincita: ne ho sentito parlare spesso, ma non è così”.

Il difensore con più assist in Champions League: “È sempre stata una mia caratteristica. Nasce tutto dal settore giovanile dell’Atalanta e da Mino Favino, che mi ha insegnato molte cose e badava più all’aspetto tecnico che a quello fisico. Non guardava quelli già strutturati, curava l’aspetto tecnico e ciò mi è servito per essere quello che sono oggi. Gli assist a Barella? Abbiamo un gran rapporto anche fuori dal campo, così mi viene quasi più voglia di cercarlo. Fa sempre quel movimento, basta mettergli la palla e lui fa gol”.

Il ricordo del 2010 e la promessa: “Mi ricordo bene la spazzata finale di Lucio che ha fece fare un grande respiro a tutti. Sarebbe stupido negare il sogno di arrivare in finale di Champions, siamo qui e faremo di tutto per arrivarci. Sono molto legato ai miei capelli, ma potrei rasarmi”.

