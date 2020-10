Bastoni: “Meritavamo i tre punti. Andremo a Madrid per vincere”

Dopo lo 0-0 maturato contro lo Shakhtar, il difensore dell’Inter ha parlato a Sky Sport. Queste le dichiarazioni di Bastoni: “Dopo due traverse e alcune occasioni nitide, meritavamo sicuramente di uscire dal campo con i tre punti. Quando non si riesce a vincere, però, è importante non perdere. Non buttiamo via questo punto, abbiamo affrontato una squadra che ha battuto il Real. Per noi cambia poco, andremo a Madrid per vincere, proprio come abbiamo provato a fare oggi”.

Foto: Twitter Inter