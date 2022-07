Bastoni: “Mai avuto il dubbio di lasciare l’Inter, qui sto bene”

Alessandro Bastoni in passato era stato accostato a diverse squadre, vista la necessità dell’Inter di fare cassa. Per Inzaghi però è incedibile e la società l’ha tolto dal mercato. Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il difensore azzurro ha chiuso il cerchio dichiarando di non voler andare altrove e di voler rimanere per tanti anni. Queste le sue parole.

“Non ho mai avuto il minimo dubbio di lasciare l’Inter, qui ho tutto ciò che serve per stare bene ed esprimermi al meglio: mi trovo alla grande con i compagni, con la società, adoro Milano e quindi perché andare altrove? Sono contento di esserci, mi vedo ancora per tanti anni con questa maglia e, nel mentre, spero di vincere ancora tanto”.

Foto: Twitter Inter