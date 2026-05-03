Bastoni: “L’Inter è il club della mia vita. Sono felice del percorso fatto, migliorandomi sempre”

03/05/2026 | 11:53:49

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato nel matchday program del club nerazzurro. Le sue parole: “Penso che sia importante mantenere equilibrio in ogni situazione senza esaltarsi troppo quando si vince e senza abbattersi quando si perde. Nel calcio bisogna sempre rinnovarsi per rimanere continui e dimostrare di essere all’altezza, ma il bello è che c’è sempre una possibilità di riscatto”.

“Penso anche che il calcio sia importante nella mia vita, ma ho imparato a dargli il giusto peso: ci sono cose che contano di più, come la famiglia. Questo da sempre mi ha aiutato a non sentire troppo la pressione, soprattutto quando avevo iniziato da poco. Da sempre questo Club è stato importante nella mia vita: sono cresciuto in una famiglia nerazzurra e quando ho compiuto tre anni mio papà mi ha regalato una maglia dell’Inter con il mio nome, la prima che ho mai ricevuto. Adesso sono arrivato alla mia settima stagione qui, sono uno dei più “anziani”: sono fiero del percorso fatto, essere migliorato ogni anno mi rende orgoglioso”.

Foto: X Inter