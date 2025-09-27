Bastoni: “Le critiche? Abbiamo le spalle larghe, sappiamo come reagire. Pio? Il primo di tanti gol”

27/09/2025 | 23:14:23

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Cagliari.

Queste le sue parole: “Sì, ma ormai abbiamo fatto l’abitudine. Questo gruppo è all’ottavo anno insieme, siamo abituati a questa narrazione e abbiamo le spalle larghe. Ma siamo un gruppo sano e finché avremo voglia di trascinare l’Inter io sarò contento di lottare per questi colori. Poi quello che succede fuori non ci appartiene, andiamo avanti per la nostra strada. Pio? . Serve essere più sensibili e capire cosa serve ai giovani d’oggi. Bisogna capirli perché non è facile tenere i piedi per terra visto che tutti parlano di te, sta a noi anziani aiutarli. Felici per il suo gol, il primo di tanti”.

Foto: Instagram Bastoni