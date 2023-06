Bastoni: “La paura si ha degli assassini non per dei ragazzi della mia età. Sabato serve andare in campo con mente serena”

Alessandro Bastoni ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole in vista della finale di Champions League: “È una partita difficile, una finale di Champions, siamo carichi e determinati, contenti di poter giocare una gara così. Abbiamo visto tante partite del City, ne conosciamo il valore e sappiamo che portarli troppo vicini alla nostra gara può dare problemi. Analizzeremo meglio nelle prossime giornate, finora pensavamo al campionato. La paura si ha degli assassini, dei ladri. Non di ragazzi della mia età. Servirà andare in campo a giocare a calcio, con la mente serena. È normale che siano favoriti. Non c’è paura, ma la giusta tensione: da quando abbiamo 7-8 anni tutti sogniamo di giocare una partita così. Non vedo l’ora di entrare in campo”.

Come si ferma Haaland? Hai visto o parlato con qualcuno che ci ha giocato contro?: “L’ha detto lui, l’hanno comprato per vincere la Champions. Ma il City non è solo lui, ci sono tanti giocatori che ci possono mettere in difficoltà. Ho visto dei video di Rudiger, proveremo a prendere il suo esempio. Ma non è Haaland-Inter, è City-Inter. E proveremo a fermarli”.

Foto: Bastoni Instagram