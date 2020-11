Bastoni: “La matematica non ci condanna. Crediamo alla qualificazione”

L’Inter è uscita battuta 3-2 ieri sera da Madrid, in uno scontro cruciale per il girone di Champions League. I nerazzurri chiudono al giro di boa sono ultimi con soli 2 punti conquistati.

A fine gara, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato il difensore Bastoni. Queste le sue parole: “Sicuramente siamo delusi per il risultato. Abbiamo fatto errori che si pagano cari, il terzo gol ci ha spezzato le gambe. Siamo delusi. Ci sono tanti episodi contro, ma dobbiamo lavorare. Cammino europeo compromesso? Finché c’è la matematica, noi ci crediamo, andremo in campo per vincere le prossime tre partite di Champions”.