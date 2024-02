Bastoni: “La finale di Istanbul ci ha lasciato tanto. Questa è una nostra rivincita”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, ha così parlato dopo la vittoria per 4-0 contro l’Atalanta: “Come diciamo da tanto, la finale di Istanbul ci ha lasciato tanto. Abbiamo perso una grande chance ma abbiamo capito quanto è bello giocare quelle partite e come arrivarci. Siamo felici, lavoriamo bene insieme e siamo contenti di raggiungere questi traguardi. Questo percorso va avanti da diversi anni, stiamo crescendo e maturando anche noi che 4-5 anni fa non eravamo pronti ma dobbiamo andare avanti così”.

Sui punti di forza di questa Inter: “Sappiamo quanto sia importante la forza del gruppo. Lo scorso anno in un certo periodo siamo stati tutti in discussione perché le sconfitte erano troppe. Questa è anche una rivincita nostra e di tutti, del mister e dello staff“.

Sull’importanza di Simone Inzaghi: “Sicuramente Inzaghi è stato importantissimo per i movimenti di noi difensori; io all’inizio non ero così mobile, ora con le nostre qualità facciamo quello che vedete. Poi bisogna essere tutti concentrati e mentalizzati, non è facile vedere un giocatore come Mkhitaryan disposto a stare in difesa o Lautaro che viene basso; è un gioco corale, siamo contenti“.

Foto: Instagram Bastoni